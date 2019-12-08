Lider yıldızlarıyla coştu

Lider Cihangir, son haftalarda yakaladıkları formla dikkat çeken yıldızları, Musa 2, Ali, Mishali ve Ndue'nin golleriyle Göçmenköy'ü mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Mishali 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk Engin Akkagün, Serhan Şimşek

Cihangir:M.Emin, Çağlar, Nurettin(Doğan dk. 90+2), Zihni, Mikail, Behiç, Ali Öztürk(Gökhan dk. 80),Eric, Musa(H.Hürben dk. 70), Ndue, Mişhali

Göçmenköy: Ozan, A.Coşkun, Fikret(Kadir), Lawal, Ömer, Rahmi, Reşit(Mustafa dk. 59), Rifat(Mevlut dk.75), K.Uçaner, Joseph J.Okoli

Goller: Dk. 36 ve 36 Musa, dk. 69 A.Öztürk, dk. 76 Mishali dk. 88 Ndue(Cihangir)

Dk. 73 K.Uçaner, dk. 82 Joseph,, dk. 90+3 Okoli (Göçmenköy)

K-PET Süper Ligin 13. hafta maçında lider Cihangir, Göçmenköy'ü, konuk etti. 8 golün atıldığı maçı Cihangir 5-3 kazanırken, liderliğini sürdürdü. Göçmenköy aldığı mağlubiyetle 8. sıraya geriledi.

6. dakikada gelişen Cihangir atağında Musa’nın pası ile Mişhali kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleci zamanında kalesini terk ederek rakibine gol şandı tanımadı.

11. dakikadaki Cihangir atağında Fikret’in topu ellediği gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Mishali’nin vuruşunda üst direğe vuran top yere de vurduktan sonra kaleci Ozan topa sahip oldu.

34. dakikadaki Göçmenköy atağında Joseph’ten seken topa Fikret vurdu ancak top uzak direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Nurettin’in sağdan ortasında Rahmi kendi ceza alanı içinde topa elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı verdi. Musa penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada fark 2’ye çıktı. Mikail’in soldan ortasında Musa altı pas üzerinden mükemmel bir ayak içi ile topu ağlara yollayarak kendinin ve takımının 2. Golünü atarak takımı adına skoru 2-0 yaptı.

46. dakikada gelişen Göçmenköy atağında A.Coşkun’un vuruşunda top yan direkten döndü dönen topu Nurettin uzaklaştırdı. Bu topu alan K.Uçaner’in vuruşunda kaleci M.Emin’in müdahalesi ile top bu kez üst direkten döndü ve defans uzaklaştırdı.

69. dakikada Göçmenköy rakip kalede gol ararken ani gelişen Cihangir atağında A.Öztürk orta alandan aldığı topla sağ taraftan ceza alanına girdikten sonra mükemmel vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

73. dakikada Göçmenköy’den J. Okoli’nin sağdan ortasında defansın arkasında K.Uçaner kafa ile topu ağlara yollayarak skoru 3-1’e taşıdı.

76. dakikadaki Cihangir atağında A.Öztürk’ün sağdan ortasında topla buluşan Mişhali’ye müdahale etmek isteyen Ömer’in ayağı burkulup yere düşünce Mişhali düzgün bir vuruşla topu fileler göndererek takımı adına skoru 4-1 yaptı.

82. dakikada Göçmenköy’den Ömer’in sağdan ortasında defansın arasından çok iyi yükselen Joseph kafa ile topu filelere gönderince skor 4-2 oldu.

88. dakikadaki Cihangir atağında rakip ceza alanında topla buluşan Ndue mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 5-3 öne geçirdi.

90+3. dakikada Göçmenköy’ün sağ taraftan gelişen atağında defans topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu iyi takip eden Okoli topu filelere yollamakta zorlanmadı ve maçın skorunu belirleyen golü attı. 5-3

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)