Lider tek attı

Göçmenköy, konuk ettiği Karşıyaka'yı, Ahmet Burak'ın penaltı golüyle mağlup ederek, K-PET Süper Lige bir adım daha yaklaştı

K-PET Birinci Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan Göçmenköy, Göçmenköy Stadında konuk ettiği Karşıyaka'yı, Ahmet Burak'ın penaltı golüyle mağlup ederek, K-PET Süper Lige bir adım daha yaklaştı.

Zekai Töre, Hakan Gök, Sertan Alkın hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Göçmenköy, 14. dakikada Olgun'un neden olduğu penaltıda Ahmet Burak ile 1-0 öne geçerken, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.

Göçmenköy aldığı 3 puan ile 53 puana yükselirken, düşüşü devam eden Karşıyaka, play out oynama tehlikesini hissetmeye başladı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



(foto: Necati KÜLAHLILAR)