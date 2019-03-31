Lider tek attı

K-PET Birinci Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan Göçmenköy, Göçmenköy Stadında konuk ettiği Karşıyaka'yı, Ahmet Burak'ın penaltı golüyle mağlup ederek, K-PET Süper Lige bir adım daha yaklaştı.
Zekai Töre, Hakan Gök, Sertan Alkın hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Göçmenköy, 14. dakikada Olgun'un neden olduğu penaltıda Ahmet Burak ile 1-0 öne geçerken, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.
Göçmenköy aldığı 3 puan ile 53 puana yükselirken, düşüşü devam eden Karşıyaka, play out oynama tehlikesini hissetmeye başladı.
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
24
|
17
|
2
|
5
|
48
|
26
|
22
|
53
|
2.
|
24
|
15
|
2
|
7
|
45
|
23
|
22
|
47
|
3.
|
24
|
13
|
7
|
4
|
44
|
31
|
13
|
46
|
4.
|
24
|
13
|
5
|
6
|
55
|
36
|
19
|
44
|
5.
|
24
|
11
|
9
|
4
|
56
|
27
|
29
|
42
|
6.
|
24
|
10
|
9
|
5
|
30
|
23
|
7
|
39
|
7.
|
24
|
10
|
6
|
8
|
48
|
43
|
5
|
36
|
8.
|
24
|
10
|
3
|
11
|
40
|
37
|
3
|
33
|
9.
|
24
|
7
|
9
|
8
|
43
|
36
|
7
|
30
|
10.
|
24
|
7
|
9
|
8
|
36
|
36
|
0
|
30
|
11.
|
24
|
7
|
5
|
12
|
32
|
46
|
-14
|
26
|
12.
|
24
|
7
|
3
|
14
|
31
|
50
|
-19
|
24
|
13.
|
24
|
7
|
2
|
15
|
28
|
60
|
-32
|
23
|
14.
|
24
|
6
|
4
|
14
|
35
|
50
|
-15
|
22
|
15.
|
24
|
6
|
4
|
14
|
25
|
42
|
-17
|
22
|
16.
|
24
|
5
|
3
|
16
|
29
|
59
|
-30
|
18
(foto: Necati KÜLAHLILAR)