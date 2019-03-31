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Lider tek attı

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Göçmenköy, konuk ettiği Karşıyaka'yı, Ahmet Burak'ın penaltı golüyle mağlup ederek, K-PET Süper Lige bir adım daha yaklaştı

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Lider tek attı
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K-PET Birinci Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan Göçmenköy, Göçmenköy Stadında konuk ettiği Karşıyaka'yı, Ahmet Burak'ın penaltı golüyle mağlup ederek, K-PET Süper Lige bir adım daha yaklaştı.

Zekai Töre, Hakan Gök, Sertan Alkın hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Göçmenköy, 14. dakikada Olgun'un neden olduğu penaltıda Ahmet Burak ile 1-0 öne geçerken, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.

Göçmenköy aldığı 3 puan ile 53 puana yükselirken, düşüşü devam eden Karşıyaka, play out oynama tehlikesini hissetmeye başladı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

24

17

2

5

48

26

22

53

2.

DÜZKAYA KOSK

24

15

2

7

45

23

22

47

3.

OZANKÖY SK

24

13

7

4

44

31

13

46

4.

HAMİTKÖY ŞHSK

24

13

5

6

55

36

19

44

5.

AKOVA VUDA TÇB

24

11

9

4

56

27

29

42

6.

YALOVA SK

24

10

9

5

30

23

7

39

7.

MESARYA SK

24

10

6

8

48

43

5

36

8.

BOSTANCI BAĞCIL SK

24

10

3

11

40

37

3

33

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

24

7

9

8

43

36

7

30

10.

KARŞIYAKA ASK

24

7

9

8

36

36

0

30

11.

DOĞANCI SK

24

7

5

12

32

46

-14

26

12.

MARAŞ GSK

24

7

3

14

31

50

-19

24

13.

ÇANAKKALE TSK

24

7

2

15

28

60

-32

23

14.

MORMENEKŞE GB

24

6

4

14

35

50

-15

22

15.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

24

6

4

14

25

42

-17

22

16.

DEĞİRMENLİK SK

24

5

3

16

29

59

-30

18

(foto: Necati KÜLAHLILAR)

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