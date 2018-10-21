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Lider tek attı

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Karşıyaka, Doğancı engelini Barış’ın tek golü ile geçerek namağlup liderliğini sürdürdü. Doğancı ise üçüncü mağlubiyetini alırken 6 puanda kaldı

Lider tek attı
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Yer: Karşıyaka Ergin Cemal Şahdur Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Özal Çağlayan, Emre Çevikdal

Karşıyaka: Şiho, Olgun, Bayram Dağgül (Cevdet), Mustafa (Ahmet Can), Mehmet, Bayram Arıkan, Barış, Ertu, Hüseyin, Osman, Ahmet Dağer (Eyüp)

Doğancı: Emre, Salih, Hüseyin, Cahit, Arif, İsmail, Berk, Mehmet (Cemal) (Sarp), Semih, Ersen, Hasip (Cemre)

Gol: 18. Dk Barış (Karşıyaka)

Kırmızı Kart: 33. Dk. Salih Oyal (Doğancı)

K-PET Birinci Lig lideri Karşıyaka, Doğancı karşısında maça hızlı başlayan taraf olurken, evsahibi ekip golü de çok geçmeden buldu.

18. dakikada gelişen atakta Mehmet Gürpınar’ın pasında Barış’ın golü ile Karşıyaka kendi sahasında Doğancı karşısında 1-0 öne geçti.

33. dakikada Doğancı futbolcusu Salih Oyal hakemden kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Doğancı geri kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Maçın ilk yarısı Karşıyaka’nın 1—0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da mücadelesi gol atmaya yeterli olmadı ve maçı Karşıyaka 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

KARŞIYAKA

5

4

1

0

11

4

7

13

2.

AKOVA

5

4

0

1

16

3

13

12

3.

YONPAŞ DUMLUPINAR

5

3

1

1

15

4

11

10

4.

HAMİTKÖY

5

3

1

1

18

8

10

10

5.

YALOVA

5

3

1

1

11

4

7

10

6.

DÜZKAYA

5

3

0

2

8

6

2

9

7.

GÖÇMENKÖY

5

3

0

2

8

8

0

9

8.

OZANKÖY

5

2

2

1

11

12

-1

8

9.

YENİBOĞAZİÇİ

5

2

1

2

7

7

0

7

10.

MORMENEKŞE

5

2

1

2

8

10

-2

7

11.

BOSTANCI BAĞCIL

5

2

0

3

8

12

-4

6

12.

DOĞANCI

5

2

0

3

7

15

-8

6

13.

MESARYA

5

1

1

3

6

12

-6

4

14.

ÇANAKKALE

5

1

0

4

6

13

-7

3

15.

MARAŞ

5

0

1

4

4

14

-10

1

16.

DEĞİRMENLİK

5

0

0

5

4

16

-12

0
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