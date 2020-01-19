Lider Sivasspor dur durak bilmiyor

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, zorlu deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, zirve yarışında çok önemli bir 3 puan daha elde etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan maçta 3 puanı alan taraf konuk ekip Sivasspor oldu. Lider Demir Grup Sivasspor, zorlu maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonucun ardından Rıza Çalımbay'ın öğrencileri puanını 40'a yükseltirken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Sivasspor'un gollerini 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 45. dakikada da Yatabare attı. Beşiktaş'ın tek golü 33. dakikada Ljajic'den geldi. Sivasspor'da Uğur Çiftçi 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.