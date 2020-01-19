banner255
banner69
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
1 0
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
13 0
 
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
38 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
374 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
43 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
35 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
44 0
banner374

Lider Sivasspor dur durak bilmiyor

banner27

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, zorlu deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, zirve yarışında çok önemli bir 3 puan daha elde etti

Lider Sivasspor dur durak bilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta 3 puanı alan taraf konuk ekip Sivasspor oldu.

Lider Demir Grup Sivasspor, zorlu maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Rıza Çalımbay'ın öğrencileri puanını 40'a yükseltirken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

Sivasspor'un gollerini 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 45. dakikada da Yatabare attı. Beşiktaş'ın tek golü 33. dakikada Ljajic'den geldi.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.