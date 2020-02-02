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Lider Sivasspor'a Gaziantep’ten gol yağmuru

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Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi

Lider Sivasspor'a Gaziantep’ten gol yağmuru

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Kayode (Dk. 70 Chibsah), Morais, Oğuz Ceylan, De Souza, Güray Vural (Dk. 65 Diarra), Maxim (Dk. 81 Kenan Özer), Muhammet Demir

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goino (Dk. 62 Yasin Öztekin), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy (Dk. 63 Skuleteic) Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 De Souza) Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Goller: Dk. 4, 43 Maxim, Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 78 Diarra, Dk.86 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 31 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar adeta gole doydu.

Gaziantep FK, 20. haftaya liderlik koltuğunda giren Sivasspor'u 5-1 geçerek önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonucun ardından Rıza Çalımbay'ın ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Zirve yarışında ağır bir yara alan lider Sivasspor 41 puanda kaldı. Gaziantep ekibi ise puanını 27'ye yükseltti.

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