Lider rövanşı aldı

Lider Mağusa Türk Gücü, haftaya en yakın takipçisi olarak giren Türk Ocağı'nı deplasmanda Dinopeter, Halil Uçar ve Peter'in golleriyle mağlup ederek, takipçileri ile olan puan farkını daha da açtı.Soğuk havaya rağmen iyi sayıda seyircinin izlediği maçı hakem Kerem Eran başarıyla yönetti

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu Türk Ocağı: Cenk, Ali Özbahar, İlker İnceler, Bilal , Mehmet, İbrahim, Doğukan (Dk 79) İlker Tek, İdan (Dk.75 Ali Avcısoy), Oha, Remzi, Levan (Dk.63)Cevdet . Mağusa TG: Yusuf, Yasin (Dk.90 Yusuf), Halil, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Adil, Ünal, Arif (Dk 81) Amani, Uğur, Dinopeter (Dk.85 Şenol Şoför, Ebi Peter. Goller: Dk.11 Dinopeter, Dk.39 Halil Uçar, Dk.56 Peter. (MTG) K-Pet Süper Ligin ikinci devre birinci hafta açılış maçında, liderliğini sürdürmek isteyen Mağusa Türk Gücü ile lideri yakalamak isteyen Türk Ocağı arasında dün gece Mete Adanır Stadında karşılaştılar. Zirveyi ilgilendiren önemli karşılaşmayı MTG, 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu yenilgi ile Türk Ocağı 32 puanda kalırken, MTG puanını 38’e çıkarttı. Dk.11: Ünal’ın ara pasını değerlendiren Dinopeter, kaleci Cenkle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Dk.16: Dinopeter’in uzak mesafeden kaleye yolladığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dk.23: Oha’nın ceza alanı içerisinde geriye çıkarttığı topu kontrol eden Doğukan, kötü bir vuruşla mutlak bir golü kaçırdı. Dk.39: Halil Uçar, Arif’in kullandığı korner atışında topu kafa ile 2. MTG golü olarak ağlara yolladı. 0-2 Dk.56: EbiPeter, çaprazdan attığı sert şutla skoru 3-0’a taşıyan golü kaydetti. Dk.67: Ünal, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Cenk’e çarptırarak mutlak bir golü kaçırmış olurken maç da 0-3 sona erdi.