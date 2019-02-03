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Lider Peter'leriyle güzel

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Lider Mağusa Türk Gücü, Dinopeter ve Peter Ebi’nin golleriyle Merit Alsancak Yeşilova’yı mağlup etti. Merit Alsancak Yeşilova ise rövanşta da rakibine mağlup oldu

Lider Peter'leriyle güzel
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Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Erdem Canaloğlu, Olgun Canik

MTG: Yusuf, Halil(Yusuf), Uğur(Sadık), Mehmet, Orhan, Adil, Halil Turan, Odibe, Peter, Dinopeter, Arif(Yasin)

Merit A.Yeşilova: İrfan, Hamis, Ergin(İlyas), Mustafa Salk, Mejdi, Esin, Memduh(Burak), Maokun, Yasin, Mustafa, Binya

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, son bölümde zorlanmasına rağmen Merit Alsancak Yeşilova engelini geçerek liderliğini sürdürdü. Alsancak Yeşilova ise beraberliği yakalama şansı elde etmesine rağmen pozisyonları değerlendiremeyip mağlup oldu.

Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Dinopeter ile Peter Ebi attı. Gökhan Güvensoy yönetiminde maça çıkan Merit Alsancak Yeşilova’nın golü ise yeni transfer Esin Sonay’dan geldi.

Dk.30: Peter Ebi kaleye vurdu fakat top savunmadan döndü, dönen topu Dinopeter çok şık bir vuruş ile ağlara gönderdi. 1-0

Dk.47: Sağ kanattan Adil’in ortasında kaleci İrfan topu elinden kaçırdı ve Peter Ebi topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

İkinci devrede toparlanan Merit Alsancak Yeşilova Esin Sonay’ın 65’teki golüyle skoru 2-1 yapıp umutlandı. Oyuna sonradan giren Burak’ın takımı ateşlemesi ile ataklarını sıklaştıran konuk ekip eşitlik golüne ulaşamayınca maç 2-1 sona erdi.

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