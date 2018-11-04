Lider Lefke'yi de kolay geçti

Lider Yenicami, zor geçmesi beklenen Lefke maçını da kolay geçerken, 7'de, 7 yaparak 5 puan farkla liderliğini sürdürdü. İlk devreden rakibine teslim olan Lefke, farklı mağlubiyetten kurtulamadı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Olgun Canik, Ali Karahasan

YENİCAMİ: Ercan, Hüseyin, Oshobe(DK 72 Erbay), Emin, Hasan(DK 64 Yasin), Kenneth, Ünal(DK 75 Farouk), Mehmet, Zihni, Tansel, John Ebuka.

LEFKE: Mehmet, Aykut, Mustafa, Mehmet Volkan(DK 57 Kağan), Semih(DK 78 Bidemi), Candy(DK 77 Deniz), Rahmi, Yakup, Allen, Yılmaz, Kasım.

KIRMIZI KART: DK 83 Yılmaz(Lefke).

GOLLER: DK 3,13 Kenneth, DK 54 Mehmet Altın, DK 64 Tansel, DK 81 JohnEbuka(Yenicami).

K-PET Süper Lig'in puan kayıpsız lideri Yenicami, çekişmeli geçmesi beklenen Lefke maçını 5 farkla kazanarak, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 5 gol atan Lefke ise dün kalesinde 5 gol görerek haftayı puansız kapattı.

Oldukça etkili bir hücum hattı olan Yenicami'nin gollerini, hücum bölgesinde oynayan 4 futbolcusu kaydetti. Goller, Kenneth 2, John, Tansel ve Mehmet Altın'dan geldi.

3.DK: Lefke savunmasının hatasında topu kapan Tansel ceza alanı içerisine çıkardığı topu Kenneth filelere gönderen isim oldu.1-0

5.DK: Sağ kanattan Candy ile süratli başlayan Lefke atağında bu oyuncunun ortasında arka direkte Yılmaz boş pozisyonda topa istediği vuruşu yapamadı.

13.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi Yenicami atağında Ünal’ın güzel ortasına arka direkte ayni güzellikte vuruş yapan Kenneth farkı ikiye çıakrdı.2-0

18.DK: Lefke savunmasının bir başka hatasında Kenneth’in yaptığı vuruşu çizgi üzerinden Aykut çıkardı.

37.DK: Lefke takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta Kasım’ın yaptığı vuruşu çizgi üzerinden Emin uzaklaştırdı.

46.DK: İkinci devrenin ilk pozisyonunda soldan başlayan Yenicami atağında Kenneth’in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu savunma son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

48.DK: Sağ kanattan Tansel ile başlayan Yenicami atağında bu oyuncunun güzel ortasında ceza alanı içerisinde Hüseyin Sadıklar’ın yaptığı vuruş iç direkten oyun alanına geri döndü.

54.DK: Yenicami takımının kazandığı serbest vuruşta Mehmet Altın güzel bir vuruş sonrası farkı üçe çıkaran isim oldu.3-0

60.DK: Candy ile başlayan Lefe atağında topla buluşan Kasım’ın vuruşu Yılmaz’ın önünde kalırken bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

64.DK: Sağ kanattan kazanılan Yenicami köşe vuruşunda yapılan ortayı iyi takip eden Tansel farkı dört’e çıkaran isim oldu.4-0

72.DK: Sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren John’un yaptığı sert ve düzgün vuruşu kaleci Mehmet Özeralp önlemeyi başardı.

81.DK: Lefke ceza alanı içerisinde savunmadan çok iyi sıyrılan John Ebuka yaptığı vuruş sonrası skoru tayin eden isim oldu.5-0

85.DK: Bir başka Yenicami atağında John Ebuka’nın yaptığı vuruşu bir kez daha kaleci Mehmet önlemeyi başardı.