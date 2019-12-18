banner255
banner69
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
57 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
57 0
 
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
460 0
39 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
352 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
47 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
25 0
banner355

Lider kupada zorlanarak turladı

banner27

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor sahasında, Esenler Erokspor'a 1-0 yenildi. İlk maçta deplasmanda 2-0 galip ayrılan kırmızı beyazlı ekip, son 16'ya adını yazdırdı

Lider kupada zorlanarak turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Sivasspor 2-0'ın rövanşında evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada Esenler Erokspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajı koruyarak, mağlup olmasına rağmen kupada bir üst tura atladı. 

İlk yarı, golsüz geçen mücadelede, ikinci yarıda Esenler Erokspor 77. dakikada Alper Karaman'ın attığı gol ile maçın skorunu belirledi. 1-0 

Bu müsabaka sonunda Demir Grup Sivasspor, resmi müsabakalarda 3. yenilgisini aldı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.