Lider kupada zorlanarak turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Sivasspor 2-0'ın rövanşında evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada Esenler Erokspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajı koruyarak, mağlup olmasına rağmen kupada bir üst tura atladı.
İlk yarı, golsüz geçen mücadelede, ikinci yarıda Esenler Erokspor 77. dakikada Alper Karaman'ın attığı gol ile maçın skorunu belirledi. 1-0
Bu müsabaka sonunda Demir Grup Sivasspor, resmi müsabakalarda 3. yenilgisini aldı.