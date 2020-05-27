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Lider, Hisar’da güçleniyor

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Lider, Hisar’da güçleniyor

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Ligin lideri ve şampiyonluğun büyük adayı Mağusa Türk Gücü, Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde Hisar’da MağusaCanbulat Stadında çalışan Mağusa Türk Gücü, sezonun tamamlanması için kalan sekiz haftayı puan kayıpsız tamamlamayı hedefleyecek.

Onuncu lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı yeşilliler, bu şampiyonluğu puan ve gol rekorları kırarak elde edip unutulmaz kılmayı hedefliyor.

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