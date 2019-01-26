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Lider güle oynaya, turladı

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K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, komşusu Maraş karşısında 4 gol bularak, güle oynaya, turu geçti

Lider güle oynaya, turladı
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STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Ömer Doğru, Burak Mandıralı

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf Yontar, Adil Uçar, Halil Uçar(Dk.70 Erdoğ) Orhan Kalaycı, Yusuf Beyazi(Dk.46 Michael Odibe), Mehmet Gürlü, Dinopeter Jude, Arif Uysal(Dk.66 Nevzat), Ebi Peter, Sadık Balarabe, Uğur Gök

MARAŞ: Volkan Üşenmez, Yavmi Çelebi(Dk.55 Eren) , Msutafa Köleli, Mehmet Göreli, Gökhan Yazlık(Dk.66 Süleyman), Ramazan Tebelleşol, Salih Kemaneciler, Mehmet Çil, Kasım Aslan, Eray Akten, Göktuğ Emiroğlu(Dk.58 Ahmet)

GOLLER: Dk.4 ve 40 Uğur Gök, Dk.61 Sadık Balarabe, Dk.90 Ebi Peter(P) (MTG)

Kıbrıs Kupasın’da K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, K-PET Birinci lig ekiplerinden Maraş’ı Canbulat Stadın’da konuk etti.

Komşusu Maraş karşısında 4 gol bularak, güle oynaya, turu geçen Mağusa Türk Gücü, ilk yarıyı Uğur’un attığı 2 golle 2-0 önde tamamladı. İkinci devre yeni transferi Sadık’ın golü ile skoru 3-0’a taşıyan Mağusa Türk Gücü, maçın son bölümünde penaltı vuruşunu gole çeviren Peter ile skoru 4-0 yaptı. Bu galibiyet sonrasında MTG, ismini ikinci tura yazdırdı.

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