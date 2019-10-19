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Lider direkleri geçemedi

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Lider Türk Ocağı, Gönyeli karşısında 2 farklı öne geçmesine, skoru 3-2’ye taşımasına rağmen, uzatmanın son dakikasında gelen gole engel olamayarak beraberliğe razı olurken ilk puan kayıplarını yaptı. Maçta Türk Ocağı’nın topu direkten döndü

Lider direkleri geçemedi
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Yer: Girne-20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu.

Türk Ocağı: Cenk, Mehmet Uçar, Bilal Ceylan, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek, Quincy, İnsa, Remzi, Oha Dk.88: Ali Avcı), Cevdet (Dk.79:Doğukan)

Gönyeli: Kemal, Cristian, Esin, İbrahim, Mehmet, Tufan(Dk.69 Erencan), Sabri (Dk.78:Süleyman), Raif, Efosa, Fellix, Enes (Dk.46:Abdo).

Goller: Dk.17: Remzi, Dk.24: Remzi (TOL), Dk.36: Sabri, Dk.42:Esin (P) (GÖNYELİ) Dk.54: İnsa (TOL), Raif (Dk.90+4) GÖNYELİ

K-PET Süper Ligde deplasmandaki başarısı ile dikkat çeken Gönyeli, lider Türk Ocağı karşısında da mağlup olmayarak 7. puanını aldı. Maçın golleri Ocak adına Silla 2 ve Remzi’den, Gönyeli adına Sabri, penaltıdan Esin ve Raif’ten geldi.

Dk.13: Cevdet’in asistini değerlendiren İnsa’nın gollük vuruşunu, kaleci Kemal topu kornere atarak önledi.          

Dk.17: Oha’nın kanattan getirip, kale sahasına çıkarttığı topu, İnsa güzel bir plase ile kaleye yolladı.1-0

Dk.24: Remzi, Cevdet’in ceza alanına gönderdiği topu, iki hamlede Gönyeli ağlarına gönderdi. 2-0

Dk.36: Fellix’in pasını değerlendiren Sabri, aradaki farkı 1’e indiren golü attı.2-1

Dk.42: Sabri’nin, kaleciden dönen topunu takip eden Esin’i düşüren Cenk’in sebep olduğu penaltıyı kullanan Esin, skoru 2-2 yaptı.

Dk.44: Sabri’nin ceza alanı dışından yolladığı füzeyi, İlker İnce kale çizgisi üzerinden ayağı ile karşıladı.

Dk.45+2: Remzi’nin karambolde kaleye yolladığı topu, Gönyeli müdafaası kale sahası içerisinden karşılayarak bir golü önlediler.

Dk.51: Esin’in gollük vuruşunu, kaleci cenk topu kornere atarak önledi.

Dk.54: İnsa, Remzi’nin ceza alanında verdiği pası, sert bir şutla Gönyeli ağlarına yolladı.3-2

Dk.61: İnsa’nın, 25-30 metreden attığı sert şutta top, kaleci Kemal’e çarparak üst direkten oyun alanına döndü.

Dk.88: İnsa’nın gollük vuruşunda top, yan direğe çarpıp geri döndü.

Dk.90:4 Türk Ocağı ceza alanı civarında doğan karambolde, Ocak müdafaasının faul yapmasından kaynaklanan serbest vuruşta Raif, nefis bir vuruşla topu doksandan kaleye yolladı.3-3  

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