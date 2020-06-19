Lider bildiğimiz gibi

Mağusa Türk Gücü, karantina süreci sonrasında yeniden başlayan ligde, üstün bir oyundan sonra Hamitköy’ü 4 golle geçerek aldığı farklı galibiyetlere bir yenisini daha ekledi. Hamitköy karşısında Mağusa Türk Gücü ilk devrede Dinopeter, Mehmet Gürlü, Şenol Şöför ve Peter Ebi ile goller buldu

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Ali Akçınar, Özal Çağlayan Hamitköy: Emre, İbrahim Kaba(45.Dk Taner),Halil İbrahim (Dk.45 Mustafa),Hasan, Daniel,Camara(Dk.80 Michael), Eray,Mert(Dk.78 Ömer),Agit (Dk.78 Burak),Kone, İbrahim Güler MTG: Mehmet,Yusuf,YasinAdil,Uğur (Dk.83 Abdulaziz),Ufuk,Mehmet Erol,Ünal (Dk.53 Nevzat) (Dk.66 Halil Uçar),Peter,Şenol (Dk.83 Sami),Dinopeter(Dk.53 Arif) Goller: 5.Dk Dinopeter, 34.Dk Mehmet Gürlü,40.Dk Şenol,45+2.Dk Peter (MTG), 45.Dk Eray (Hamitköy) Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynanan karşılaşmada K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, play out hattında yer alan Hamitköy’ü rahat mağlup etti. Mağusa Türk Gücü'nün golleri ilk devrede Dinopeter, Mehmet Gürlü, Şenol Şöför ve Peter Ebi'den geldi. Hamitköy'ün golünü Eray Vudalı kaydetti. İkinci yarıda taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç 4-1'lik skorla MTG lehine sonuçlandı. Bu skorla MTG puanını 59 yaparken Hamitköy 25 puanda kaldı. Mağusa Türk Gücü Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Çarşamba günü konuk edeceği Doğan Türk Birliği maçı öncesinde moralini artırdı. 5.Dk: MTG’de kazanılan köşe vuruşunu kullanan Dinoprter topu kaleye doğru gönderdi. Rüzgarın etkisiyle kale içine dönen top direğe de çarpıp filelere gitti. Hamitköy 0-1 MTG 24.Dk: MTG atağında Peter’in pasıyla topla buluşan Şenol vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre topu kornere çelerek gole izin vermedi. 34.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü yaklaşık 35 metreden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 MTG 40.Dk: MTG atağında Yasin sağdan topu ceza sahasına kesti. Şenol’un vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-3 MTG 42.Dk: MTG atağında Dinopeter’in sağ çaprazdan vuruşunda top direkten geri geldi 45.Dk: Hamitköy kontra atağında savunma arkasına sarkan Eray’ın vuruşunda top kaleci Ufuk’tan geri geldi. Dönen topu tamamlayan Eray bu kez filelere gönderdi.Hamitköy 1-3 MTG 45+2.Dk: MTG atağında kale içinde topla buluşan Peter topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-4 MTG