banner411
banner69
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
2 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
92 0
 
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
175 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
26 0
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
143 0
BM'de bir ilk
BM'de bir ilk
43 0
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
14 0
banner460

Lider bildiğimiz gibi

banner27

Mağusa Türk Gücü, karantina süreci sonrasında yeniden başlayan ligde, üstün bir oyundan sonra Hamitköy’ü 4 golle geçerek aldığı farklı galibiyetlere bir yenisini daha ekledi. Hamitköy karşısında Mağusa Türk Gücü ilk devrede Dinopeter, Mehmet Gürlü, Şenol Şöför ve Peter Ebi ile goller buldu

Lider bildiğimiz gibi

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Ali Akçınar, Özal Çağlayan

Hamitköy: Emre, İbrahim Kaba(45.Dk Taner),Halil İbrahim (Dk.45 Mustafa),Hasan, Daniel,Camara(Dk.80 Michael), Eray,Mert(Dk.78 Ömer),Agit (Dk.78 Burak),Kone, İbrahim Güler

MTG: Mehmet,Yusuf,YasinAdil,Uğur (Dk.83 Abdulaziz),Ufuk,Mehmet Erol,Ünal (Dk.53 Nevzat) (Dk.66 Halil Uçar),Peter,Şenol (Dk.83 Sami),Dinopeter(Dk.53 Arif)

Goller: 5.Dk Dinopeter, 34.Dk Mehmet Gürlü,40.Dk Şenol,45+2.Dk Peter (MTG), 45.Dk Eray (Hamitköy)

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynanan karşılaşmada K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, play out hattında yer alan Hamitköy’ü rahat mağlup etti.

Mağusa Türk Gücü'nün golleri ilk devrede Dinopeter, Mehmet Gürlü, Şenol Şöför ve Peter Ebi'den geldi. Hamitköy'ün golünü Eray Vudalı kaydetti.

İkinci yarıda taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç 4-1'lik skorla MTG lehine sonuçlandı. Bu skorla MTG puanını 59 yaparken Hamitköy 25 puanda kaldı. Mağusa Türk Gücü Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Çarşamba günü konuk edeceği Doğan Türk Birliği maçı öncesinde moralini artırdı.

5.Dk: MTG’de kazanılan köşe vuruşunu kullanan Dinoprter topu kaleye doğru gönderdi. Rüzgarın etkisiyle kale içine dönen top direğe de çarpıp filelere gitti. Hamitköy  0-1 MTG

24.Dk: MTG atağında Peter’in pasıyla topla buluşan  Şenol vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre topu kornere çelerek gole izin vermedi.

34.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü yaklaşık 35 metreden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 MTG

40.Dk: MTG atağında Yasin sağdan topu ceza sahasına kesti. Şenol’un vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-3 MTG

42.Dk: MTG atağında Dinopeter’in sağ çaprazdan vuruşunda top direkten geri geldi

45.Dk: Hamitköy kontra atağında savunma arkasına sarkan Eray’ın vuruşunda top kaleci Ufuk’tan geri geldi. Dönen topu tamamlayan Eray bu kez filelere gönderdi.Hamitköy 1-3 MTG

45+2.Dk: MTG atağında kale içinde topla buluşan Peter topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-4 MTG

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.