Lider başkanı için kazandı

Lider Mağusa Türk Gücü,ligin formda ekibi Gönyeli'yi ilk devrede bulduğu 4 golle mağlup ederek,üst üste 10. galibiyeti alıp, 10. şampiyonluğuna iyice yaklaştı. Gönyeli'nin ise 5 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi

Stad: Canbulat Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Sertan Alkın

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Mehmet Gürlü, Yusuf (Dk.75 Arif), Adil, Amani (Dk.61 Nevzat), Mehmet Erol, Ünal, Peter Ebi, Şenol (Dk.82 Uğur), Dinopeter

Gönyeli: Kemal, Raif, Azat, Eray, Mahmut, Kahraman (Dk.46 Barış), Sylla, Tunahan, Felix (Dk.60 Yağış), Mehmet (Dk.83 Ceren), Süleyman

Goller: Dk.3 Dinopeter, Dk.9 Şenol, Dk.39 Peter Ebi, Dk.45 Ünal (Mağusa Türk Gücü) – Dk.84 Yağış (Gönyeli)

K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, 5 haftadadır yenilgi yüzü görmeyen Gönyeli’yi Canbulat Stadı’ndakonuk etti.

Dolu tribünler önünde oynanan maçı 4-1 kazanan Mağusa Türk Gücü liderlik koltuğunda puan farkınıdaha da açarken, takipçilerinin puan kaybettiği haftada en yakın rakibi ilepuan farkını 12'ye çıkarttı.MTG, rakibinin de 5 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Mağusa Türk Gücü futbolcuları gollerini, hafta içerisinde sezon sonunda istifa kararı alan başkan Koral Bozkurt’a armağan ederlerken, taraftarlar da stadı Koral Bozkurt’a destek pankartlarıyla doldurdular.

Sarı yeşillilerin gollerini ilk devrede Dinopeter, Şenol Şöför, Peter Ebi ve Ünal Kaya atarken, Gönyeli’nin tek golünü son bölümde Yağış attı. İlk devrede Gönyeli, Felix ile önemli pozisyonları harcarken, Gönyeli kalecisi Kemal, birçok gollük pozisyonu önledi.

İkinci devrede Çarşamba günü oynayacağı kupa maçını düşünen lider Mağusa Türk Gücü, tempoyu düşürürken, 84’te Yağış’ın golüne engel olamayınca maç 4-1 sona erdi.Mağusa Türk Gücü, aldığı galibiyetle puanını 56 yaparken, Gönyeli 25 puanda kaldı.