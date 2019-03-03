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Lider Başakşehir seriye bağladı

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Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında lider Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi

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Lider Başakşehir seriye bağladı

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth (Dk. 63 Eren Tozlu), Mustafa Akbaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Adem Büyük (Dk. 74 Pereira)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 74 Napoleoni), Robinho

Goller: Dk. 44 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 57 Visca, (Medipol Başakşehir)

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. 

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Emre Belözoğlu M. Başakşehir'i 44. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçirdi. 57'de ise Edin Visca karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı. 

Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran lider Başakşehir paunını 54'e yükseltti. 3 haftadır puan alamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. 

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