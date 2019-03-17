Lider, arnavut ciğeri sever

Lider Göçmenköy, sonuncu Değirmenlik'i, Mustafa Arnavut'un her 2 devrede attığı birer golle mağlup ederek, liderliğini puan farkını daha da açarak devam ettirdi

Stadyum; Göçmenköy Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan

Göçmenköy: Kemal Ağrı, Çağdaş, Rifat, Cemal, Mevlüt, Mustafa Ayker, Erin, Ahmet Kömürcü, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner, Buğra

Değirmenlik: Onurhan, Yusuf, Fehim, Onur, Engin, Celal, Halit, Eser, Kayhan, Hasan, Murat

Goller: 2. ve 52 Dk Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, lig sonuncusu Değirmenlik'i, Mustafa Arnavut'un her 2 devrede attığı birer golle mağlup ederek, Ozanköy'ün de berabere kalmasıyla liderliğini puan farkını daha da açarak devam ettirdi.

2. dakikadaki Göçmenköy atağında Buğra’nın ara pasıyla topla buluşan Mustafa Arnavut’un vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-0 Değirmenlik

İlk devrenin kalan bölümünde Değirmenlik, eşitlik golü için şuursuzca yüklenirken, rakibin şuursuz baskısını rahatlıkla durduran Göçmenköy kontra ataklarda etkili olmasına rağmen başka gol bulamayınca devre 1-0 sona erdi.

İkinci devrede de oyunu istediği gibi yönlendiren Göçmenköy,52'de yine Mustafa Arnavut’un golüyle rahatlarken, skoru maç sonuna kadar koruyup maçı 2-0 kazanmasını bildi.