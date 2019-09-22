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Lider Alanyaspor'dan ilk puan kaybı

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Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı

Lider Alanyaspor'dan ilk puan kaybı
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Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Diallo, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmada evsahibi takımın golünü 45. dakikada penaltıdan Stancu attı. Alanyaspor bu gole cevabı 66'da Ceyhun Gülselam ile karşılık verdi. 

Bu sonucun ardından bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanan lider Alanyaspor puanını 13'e, ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği ise 2'ye yükseltti. 

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