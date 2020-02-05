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Lider ahlarla vahlarla turladı

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Lider Mağusa Türk Gücü, ligde kendi sahasında berabere kaldığı Binatlı’yı uzatmanın son dakikasında bulduğu penaltı golüyle mağlup ederek turu geçti. Galibiyeti koruyamayan Binatlı maçı 10 kişi tamamladı

Lider ahlarla vahlarla turladı

İsmet KARAOSMAN

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün ÜnerBerkalpStadı’nda Ali Özer’in yönettiği maçta Binatlıile Mağusa Türk Gücükarşı karşıya geldi.

K-PET Süper Lig lideriMağusa Türk Gücü, ligde kendi sahasında berabere kaldığı Binatlı’yı uzatmanın son dakikasında bulduğu penaltı golüyle mağlup ederek turu geçti. Galibiyeti koruyamayan Binatlı, Abdullah’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Kaleci Yunus’un yıldızlaştığı maçta Binatlı’nın golünü 7. Dakikada Moses attı. Mağusa Türk Gücü’nün gollerini 28’de Şenol, 90+5’te ise Yasin Kurt attı.

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