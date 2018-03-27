Leymosunlular’ın hedefi kazanmak olacak

Futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisinde farklı hedeflerdeki her iki ekip de maçı kazanmak isteyecek

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de 30 Mart Cuma akşamı, saat 19:00’da futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi oynanacak.

Şampiyonluk hedefinde olan Doğan Türk Birliği, play out oynamak istemeyen Türk Ocağı karşısında maça ev sahibi statüsünde çıkacak. Zorlu maç öncesinde Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan ile Türk Ocağı teknik direktörü Derviş Kolcu şu açıklamaları yaptı:

CANER OSHAN: KAZANMAYI HEDEFLEYECEĞİZ

“Biz daha ölmedik. İnsan ölünce her şey biter. Doğan Türk Birliği olarak hala daha ayaktayız. Çünkü futbolda her şey vardır.

Yenicami de sıkıntılı dönemden geçecektir. Onlar da puan kaybedecektir. Çünkü 2 kulvarda birden mücadele ederler. Bu nedenle biz de puan kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz.

Yenicami ile olan 4 puan farkın önemi yoktur. Ama bizim de artık puan kaybetme kredimiz yoktur.

Futbolumuzun geçmişten gelen en önemli derbisine iyi motive olup kazanmayı hedefleyeceğiz. Çünkü bu maçtan beraberlik dahi almamalıyız.”

DERVİŞ KOLCU: MOTİVE OLMALIYIZ

“Türk Ocağı olarak stres altındayız. Stresli olduğumuz için de sahada istediğimiz oyunu oynayamıyoruz.

Stresten dolayı motivasyonumuz olumsuz etkileniyor. Bu hafta oynayacağımız Doğan Türk Birliği derbisi büyük heyecan veren çok önemli bir derbidir.

Bu maça iyi motive olup puan veya puanlar çıkarmalıyız. Çünkü bire bir rakiplerimizle oynayacağımız maçlar haricindeki maçlarımızdan alacağımız puanlar bizim için ekstra puanlar olacaktır.”