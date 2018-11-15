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Leymosunlular’ın, Güzelyurt buluşması

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K-PET Süper Lig’in 9. haftası, Limasollular'ın takımı Türk Ocağı Limasol ile Limasol'a bağlı Polemityalılar'ın takımı Binatlı arasında Güzelyurt'ta oynanacak maçla başlayacak

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Leymosunlular’ın, Güzelyurt buluşması
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K-PET Süper Lig’in 9. haftası, Limasollular'ın takımı Türk Ocağı Limasol ile Limasol'a bağlı Polemityalılar'ın takımı Binatlı arasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak olan maçla başlayacak. Maçı Turgay Misk yönetecek.

K-PET Süper Lig’in puan kayıpsız lideri Yenicami, ligin güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nu, Osman Özpaşa'nın yöneteceği maçta, Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

K-PET Birinci Lig lideri Akova, son haftaların çöküşteki ekibi Yonpaş Dumlupınar'a, Dr Fazıl Küçük Stadı'nda konuk olacak. Maçı Mehmet Sezener yönetecek.

K-PET Süper Lig’de 9. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Kasım Cuma (Saat 18:00)

Binatlı - Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı, Turgay Misk

17 Kasım Cumartesi (Saat 14:00)

Yenicami – Baf Ü. Yurdu, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Esentepe – K.Kaymaklı, Erdal Barut Stadı, Ali Özer

Girne H. Evi – Mağusa  T. Gücü, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran

Gençlik Gücü – Cihangir, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

18 Kasım Pazar(Saat 14:00)

Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı, HakanMuhtaroğlu

 K-PET 1. Lig’de 9. haftanın programı şöyle:

17 Kasım Cumartesi

Ozanköy – Doğancı, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz

Yalova – Mesarya, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Özkan

Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Maraş – Düzkaya, Maraş Stadı, Evren Karademir

Karşıyaka – Göçmenköy, Cemal Şahdur Stadı, Serkan Şimşek

18 Kasım Pazar

Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı 

Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener

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