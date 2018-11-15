Leymosunlular’ın, Güzelyurt buluşması

K-PET Süper Lig’in 9. haftası, Limasollular'ın takımı Türk Ocağı Limasol ile Limasol'a bağlı Polemityalılar'ın takımı Binatlı arasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak olan maçla başlayacak. Maçı Turgay Misk yönetecek.
K-PET Süper Lig’in puan kayıpsız lideri Yenicami, ligin güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nu, Osman Özpaşa'nın yöneteceği maçta, Atatürk Stadı'nda konuk edecek.
K-PET Birinci Lig lideri Akova, son haftaların çöküşteki ekibi Yonpaş Dumlupınar'a, Dr Fazıl Küçük Stadı'nda konuk olacak. Maçı Mehmet Sezener yönetecek.
K-PET Süper Lig’de 9. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16 Kasım Cuma (Saat 18:00)
Binatlı - Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı, Turgay Misk
17 Kasım Cumartesi (Saat 14:00)
Yenicami – Baf Ü. Yurdu, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Esentepe – K.Kaymaklı, Erdal Barut Stadı, Ali Özer
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
Gençlik Gücü – Cihangir, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
18 Kasım Pazar(Saat 14:00)
Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı, HakanMuhtaroğlu
K-PET 1. Lig’de 9. haftanın programı şöyle:
17 Kasım Cumartesi
Ozanköy – Doğancı, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz
Yalova – Mesarya, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Özkan
Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Düzkaya, Maraş Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Göçmenköy, Cemal Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
18 Kasım Pazar
Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener