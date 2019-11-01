Leymosunlular’ın birlik beraberliği

Leymosun derbisinde, Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği, 3,000’e yakın taraftarın önünde karşılaştılar. Hakemlerin mükemmel yönetim gösterdikleri maçta Doğan beraberliği 90+5 dakikada Kenan kurtardı. Ocağın golü İnsa’dan geldi Türk Ocağı, ikinci puan kaybını da 90+5’te kalesinde gol görerek yaparken, namağlup ünvanını korudu. Doğan Türk Birliği 3. bire bir rakibine karşı da kazanamayarak şampiyonluk yarışında yara aldı

Stad: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Erdem Canaloğlu, Necmi Bulut

TOL: Cenk, Mehmet, Bilal, İlker İnceler, İsmet, Quincy, Insa(Ali), Doğukan (Cevdet), Oha, Ali Özbahar (İbrahim)

DTB: Cem, Serhan, Ahmet, Aydın, Kenan, Erdinç(Ali), Sercan(Afün), Selim(Emek), Billly, Weston, Diop

Kırmızı Kart: Deniz Kurtay (TOL yedek kulübesi), Çağan Çerkez (DTB yardımcı antrenör)

Goller: Dk 7 Insa (TOL), Dk 90+5 Kenan (DTB)

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’in 8. haftasının açılış maçında heyecanla beklenen Leymosun derbisinde, Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldiler.

Maunacılar ve Gıravatlılar’ın karşılaşması, 20 Temmuz Mete Adanır Staydumu’nda binlerce taraftarın önünde gerçekleşti. Ezeli rakip ve ebedi dost olan iki takım karşılaşması çekişmeli geçti. Maça Türk Ocağı daha etkili başladı. Golden sonra ise Ocak kontrollü oyunu tercih etti.

Dk 7 3. Dakikada girdiği pozisyonu değerlendiremeyen Insa, bu dakikada ceza sahası yayı üzerinden sol ayağı ile çektiği şutla, ters köşeden topu ağlara gönderdi. 1 - 0

Dk 23 Defansın arkasına attığı topa hareketlenen Diop'un şutunu kaleci Cenk güzel çıkardı. Dk 25 Sol çaprazdan ceza sahasına giren Weston'un zor pozisyonda şutu yan direkten dışarı gitti.

İkinci devrede Doğan Türk Birliği baskılı oynamasına rağmen son dakikaya kadar gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Bilal ve İlker İnceler savunmada kusursuz oynayarak Doğan’a pozisyon şansı vermediler.

Dk 48 Ocak kale alanında oluşan karambolde son olarak Weston'un kafa vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

Dk 73 Doğan'ın arka arkaya kullandığı frikik vuruşlarında önce Kenan sonra Weston, çerçeveyi bulamadı.

Dk 90+4 Billy'nin soldan çizgiye taşıyıp ortaya çevirdiği topa 6 pas içerisinde vuran Kenan topu ağlara gönderdi. 1 - 1