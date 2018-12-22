Leymosunlular coştu, Girneliler dondu

Girne derbisinde Ahmet Coşkun, Ahmedcan 2 ve Remzi’nin golleriyle Girne Halk Evi’ni mağlup eden Türk Ocağı, yeniden galibiyetle tanıştı. Yeni yönetimin getirdiği moralle maça çıkmasına rağmen maçı farklı kaybeden Girne Halk Evi, işini zora sokmaya başladı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Ferhat Tuna, Mert Ercan Bulut Türk Ocağı: İrfan, Mehmet Aylanç, Turgut, Mustafa Avcı (85' Ali), Mehmet Uçar, Ahmet Saygı (79' İlker), Ahmet Coşkun, Remzi, Tonbara, Doğukan (45' Ahmet Can), Malik Girne Halk Evi: Okyanus, Deniz (46' Ndoye), Hasan, Talip, Salahi (72' Erdi), Lawrence, William, James (46' Yankı), Ertaç, Serim, Mahmut Goller: 18' Ahmet Coşkun, 55' Remzi, 82' ve 90+1' Ahmet Can (Türk Ocağı) K-PET Süper Lig’de Leymosunlular’ın takımı Türk Ocağı, Girneliler’in takımı Girne Halk Evi’ni, Girne derbisinde farklı mağlup ederek kötü gidişini sonlandırdı. Bir maçı daha kaybeden Girne Halk Evi düşme hattındaki durumunu daha da zora soktu. 18' Doğukan'ın kullandığı köşe atışında Ahmet Coşkun kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0 22' Lawrence ceza alanı dışından köşeye sert vurdu, kaleci İrfan son anda golü önledi. 55' Ahmet Can'ın soldan ortasında Remzi çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0 68' Ertaç korner atışında topu direk kaleye gönderdi, kaleci İrfan son anda çeldi. 82' Tonbara uygun durumdaki Ahmet Can'a pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-0 90+1' köşe gönderine yakın mesafeden Ahmet Can'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okyanus'u aşan top ağlarla buluştu: 4-0 Mücadele 4-0 Türk Ocağı üstünlüğünde sonuçlandı