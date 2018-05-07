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Leymosunlu kadınlardan anlamlı derbi

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Leymosunlu kadınlardan anlamlı derbi
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Doğan Türk Birliği (DTB) ile Türk Ocağı Limasol (TOL) spor kulüplerinin amatör kadın futbol takımları, geliri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümüne ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’na bağışlanacak bir dostluk maçı düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Cumartesi günü 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacak Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı Limasol spor kulüplerinin amatör kadın futbol takımlarının temsilcileri Özlem Ratip Ferhatoğlu ile Deniz Nasıfoğlu’nu kabul etti.

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