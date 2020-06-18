Leymosun derbisi Gıravatlıların

Futbola dönüş maçı olan Leymosun derbisinde Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı’nı Kenan ve Sercan’ın golleriyle mağlup ederek üçüncü periyoda galibiyetle başladı. Kenan ve Sercan’ın golleriyle zafere ulaşan Gıravatlılar, ikinci sıradaki yerlerini de sağlamlaştırırlarken,kupa yarı final maçı öncesinde moral kazandılar

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdullah Genç, Fatih Bardakçıoğlu DTB: Cem, Çağrı, Salih(Ali Savaşan), Serhan, Ahmet, Erdinç(Selim), Aydın, Sercan(Ali Akbulut), Kenan(Razaq), Billy, Weston TOL: Cenk, Ali Özbahar, Bilal, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek, Idan (Doğukan), İbrahim(Ali), Levan, Oha, Remzi Goller: Dk. 30 Kenan, Dk 63 Sercan (DTB) Necati KÜLAHLILAR K-PET Süper Lig'de 8 maçlık periyodun açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı, dolu tribünler önünde Mete Adanır Stadında karşılaştılar. Maça etkili başlayan taraf olan Türk Ocağı, Remzi ile pozisyonları değerlendiremedi. Su molasından sonra Billy ile oyuna ağırlığını koyan Doğan Türk Birliği, pozisyonlar buldu. Dk 30 Billy'nin şutunda Cenk'ten seken top defanstan sekip Kenan'ın önüne düştü. Kenan da golü attı. 1 – 0 Dk.45, Billy soldan Ocak kalesine indi, topu kale içine gönderdi. Weston kaleci Cenk ile karşı karşıya vurdu. Cenk mutlak gölü önleyerek topu kornere attı. İkinci devreye Türk Ocağı, Doğukan’ı oyuna alarak başladı. Ancak gol yine Doğan Türk Birliği’nden geldi. Dk. 63 Salih'in kale içine ortaladığı topa yükselen Sercan kafa ile Doğan Türk Birliği'ni 2-0 öne geçirdi. Dk.71 Aydın’dan topu kapan Levan önce kaleci Cenk'i, sonra savunmayı çalımla geçti. Boş kale yerine topu dışarı attı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 2 – 0’lık net skorla kazanan Doğan Türk Birliği 47 puana yükselirken, Türk Ocağı 43 puanda kaldı. (Foto: Özgür Göksel)