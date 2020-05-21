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Levan da sahalara döndü

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Levan da sahalara döndü

Türk Ocağı’nın Gürcü futbolcusu Levan, korona virüs salgını sonrasında, spordaki yasakların kalkması üzerine antrenmanlara başlayan takımı ile birlikte sahaya indi.

Türk Ocağı’nın, Çetinkaya ile oynadığı NicosiaGroup Kıbrıs Kupası maçında aldığı darbe sonucu tarak kemiğikırılan Levan geçen süreçte sağlığına kavuştu. Levan, Türk Ocağı’nın2 aylık aranın ardından geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği ilk antrenmanında yer aldı.
Sosyal mesafe kurallarına uyarak guruplar halinde yapılan Türk Ocağı antrenmanlara asker oyuncular dışında tüm oyuncular katılıyor.

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