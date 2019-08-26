 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
18 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
134 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Lefkoşa’da Lefkoşa Kupası heyecanı

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerekleştirilecek Lefkoşa Kupası (Nicosia Cup) başlıyor

Lefkoşa’da Lefkoşa Kupası heyecanı
banner267

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerekleştirilecek Nicosia Cup futbol turnuvası, diğer bir adı ile Lefkoşa Kupası, yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

 Nicosia Finans’ın sponsor olduğu organizasyon öncesinde bugün 4 Lefkoşa takımının katılımı ile LTB’de bir basın toplantısı ve KTFF’de ise kura çekimi yapıldı.

Toplantıyda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Nicosia Finans’ı temsilen Gülen Coşkun, K.Kaymaklı’yı temsilen başkan Akay Aşina ve teknik adam Emre Perçinci, Yenicami’yi temsilen Başkan Ali Vehid ve teknik adam Özgü Bayraktar, Göçmenköy’ü temsilen Başkan Ersan Karataş ve teknik adam Kemal Yürekli, Hamitköy’üm temsilen ise başkan Evren Mannaş ve teknik adam Ahmet Sakallı hazır bulundu.

Başkan Harmancı: ‘Süper Lig takımlarının Lefkoşa buluşması’ gelenekselleşecek

Basın toplantısında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Süper Lig takımlarının Lefkoşa buluşması olarak nitelediği turnuvanın ilk kez gerçekleştirileceğini, bu yıl 4 Lefkoşa takımının yer aldığı turnuvada gelecek sezon öncesi tüm takımların yer almasını umduklarını ifade etti. Başkan Harmancı, Çetinkaya ve G.Gücü’nün programları gereği turnuvada yer alamayacağını, organize edenlerin kendisine bunu söylediğini ifade ederek, Lefkoşa’da 6 takımın Süper Lig’de olmasının önemine işaret etti.

Sezon öncesi turnuvaların heyecanının uzun yıllardır eksikliğini gidermeyi amaçladıkları turnuvanın sporseverleri ve takımları futbola daha çok endeksleyeceğine inandığını belirten Başkan Harmancı,

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na turnuvaya gösterdiği ilgi nedeni ile ve ilk kez düzenlenmesine rağmen turnuvaya sponsor olan Nicosia Finans’a teşekkür etti.

Kulüpler turnuvadan memnun

Nicosia Finans adına açıklamada bulunan Gülen Coşkun, LTB ile birlikte böyle bir organizasyonda yer almaktan mutlu olduklarını, kurumsal olarak sporu desteklediklerini belirtti.

K.Kaymaklı Başkanı Aşina, geleneksel olmasının önemine işaret ederek, gelecek sezonlarda tüm takımların katılımını arzuladıklarını aktardı.

Yenicami Teknik Adamı Özgü Bayraktar ise ülkedeki futbolun marka değerini arttırmak adına böyle bir turnuvanın önemli olduğunu belirtti.

Göçmenköy Kulüp Başkanı Ersan Karataş LTB, KTFF ve Nicosia Finans’a teşekkür ederken, bu tip organizasyonların gelenekselleşmesinin güzel sonuçlar doğuracağına vurgu yaptılar.

Hamitköy Kulübü Başkanı Evren tüm paydaşlara teşekkür ederken, turnuvanın hayırlı olmasını ve centilmence geçmesini umut etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.