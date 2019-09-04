Lefkoşa Masterleri daha aktif olacak

Lefkoşa Masterleri yönetimi, Kış dönemi öncesince bazı faaliyetleri takvimlendirirken, daha aktif olma kararı alındı

Ülkemizin ilk masterler futbol takımı ve tescilli derneği olan Lefkoşa Masterleri önceki akşam Dernek Başkanı Ertan Aligüllü yönetiminde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı ve faaliyetleri konuştu.

Dernek yöneticilerinden Ulus Arpalıklı, Akay Aşina, Erşan Arıkan, Mehmet Topalcık, Hasan Göktaş, Mustafa Özpolili ve diğer temsilcilerin katılımı ile yapılan toplantıda Kış dönemi öncesince bazı faaliyetler takvimlendirilirken bir dizi kararlar alındı.

Üye oluşumu ve takımın maç programları ile yurt dışı organizasyonlarına yönelik fikir alış verişinde bulunulan toplantıda Dernek Başkanı Ertan Aligüllü sporcu ve yöneticilere tüzük kuralları çerçevesinde ortak hareket edilerek daha aktif faaliyetlerde bulunulmasını önerdi ve yeni görev paylaşımları yapıldı.