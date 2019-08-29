Lefkoşa Kupasında final gecesi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nicosia Finans’ın sponsorluğunda düzenlenen Lefkoşa Kupası’nda final maçı bu akşam oynanıyor.

Yapılan görüşmelerin ardından gece maçı olması kararlaştırılan final, saat 19.00’da ilk maçların galipleri Yenicami ile Küçük Kaymaklı arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Osman Özpaşa yönetecek.

Üçüncülük maçı ise saat 17.15’te Göçmenköy ile Hamitköy arasında Esat Erdoğmuş Stadında gerçekleştirilecek. Mücadelenin tamamlanmasının ardından 4 takıma kupa takdimi yapılacak.