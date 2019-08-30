Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın

Bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası finalinde K.Kaymaklı rakibi Yenicami’yi 4-1 mağlup ederek şampiyon olurken, üçüncülük maçında ise Göçmenköy rakibi Hamitköy’ü 4-3 mağlup etti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Nicosia Finans’ın sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası, oynanan üçüncülük ve final maçının ardından tamamlandı. İlk günün mağlupları Hamitköy ve Göçmenköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Sahası’nda karşı karşıya geldi. Göçmenköy ilk yarısını yenik kapadığı maçı 4-3 kazandı. Göçmenköy’ın gollerini Joseph (2) ve John Okoli (2) kaydederken, Hamitköy’de goller John Ebuka (2) ve Peter İmah’tan geldi.

FİNALİN BAŞLAMA VURUŞU LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI’DAN

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Osman Özpaşa’nın yönettiği K.Kaymaklı-Yenicami maçının başlama vuruşunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptı. Final maçını Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı da takip etti.

KAYMAKLI’DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET: 4-1

Mücadeleye iyi başlayan K.Kaymaklı, Yusuf ve Okafor’un golleri ile 2-0 üstünlük yakaladı. Yeşil-siyahlılar ilerleyen dakikalarda Paul Asare ve Erdoğan Murat’ın golleri ile farkı 4’e çıkardı. Maçın son golü Yenicami’den Mehmet Altın ile geldi ve K.Kaymaklı ilk kez düzenlenen Lefkoşa Kupası’nı 4-1’le kazandı.

TÜM TAKIMLARA KUPA TAKDİMİ YAPILDI

Maçın ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon K.Kaymaklı’ya kupasını LTB Asbaşkanı Akın Aktunç verdi. Kaptan Hüseyin Adal ve oyuncular sezona kupa ile başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadılar. İkinci Yenicami’den kaptan Tansel ve teknik adam Özgü Bayraktar’a kupasını KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan ve KTSYD Eski Başkanı Ogün Genç Kaçmaz birlikte verdiler. Turnuva üçüncüsü Göçmenköy kaptanı Kemal Uçaner kupasını Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı’dan alırken, hakemlere plaketlerini MHK Başkanı Sadık Özbilgehan verdi.