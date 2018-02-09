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Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
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Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı

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Futbolda 18. hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Lefkoşa bölgesi kulüpler ile Güzelyurt bölgesi kulüpleri arasında oynanacak maçların yer aldığı haftada Binatlı- Çetinkaya maçı dikkat çekiyor. Yenicami ise Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek

Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
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K-Pet Ligler’inde 18. hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Haftanın en zorlu mücadelesi ise Pazartesi günü saat 18.15’de Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanacak olan Binatlı-GAÜ Çetinkaya maçı olacak. Maçı Mehmet Malek yönetecek.

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami ise Batı’nın diğer temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk edecek. K-Pet Birinci Lig lideri Gönyeli ise yarın sonuncu Kaya Mehmetçik’i konuk edecek.

10 Şubat Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği (Serhan Şimşek)

Saat 14.30 Yeni Boğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi-Merit A.Yeşilova (Hüseyin Özkan)

Saat 14.30 Cihangir Stadı: Cihangir-Gençler Birliği (Fehim Dayı)

Saat 14.30 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Yalova-Lefke (Utku Hamamcıoğlu)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Esentepe (Ali Özer)

Saat 14.30 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Girne Halk Evi (Emre Öztaşlı)

Saat 14.30 Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Bostancı Bağcıl (Serkan Durmaz)

Saat 14.30 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Değirmenlik (Evren Karademir)

11 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Mağusa Türk Gücü (Osman Özpaşa)

Saat 14.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Küçük Kaymaklı (Mehmet Sezener)

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Eyyüpler)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Maraş Stadı: Maraş-Hamitköy (Serdar Bilgimer)

Saat 14.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Mormenekşe (Kerem Eran)

Saat 14.30 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Kaya Mehmetçik (Timur Ercan Bodi)

Saat 14.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Doğancı (Mustafa Öztugay)

12 Şubat Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 18.15 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Malek)

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