Lefkoşa efsanesi

K-Pet Süper Lig’in 14. Haftasının açılış maçında Çetinkaya, maça favori çıkan lider Yenicami karşısında geriye düştüğü derbi maçı kazanarak rakibine ağır darbe vurdu

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Osman Özpaşa, İsmail Ercan, Emine Yarkın

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan(DK 77 Samet), Serkan, Batuhan, Ömer(DK 90+6 Erhan), Behiç, Ugochukwu(DK 90+4 Ümitcan), Çağdaş, Faye, Tunç, Doğukan.

YENİCAMİ: Ercan, Yasin, Farouk(DK 46 Mehmet Çavuş)(DK 74 Esin), Hasan, Hüseyin, Zihni, Ünal, Tansel, John Ebuka, Oshobe, Mehmet Altın(DK 86 Ali).

GOLLER: DK 61 Hakan, DK 69 Ömer(Çetinkaya). DK 14 John Ebuka(Yenicami).

K-PET Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Çetinkaya, maça favori çıkan lider Yenicami karşısında geriye düştüğü derbi maçı kazanarak rakibine ağır darbe vurdu. Takımını öne geçiren Ebuka'nın değerlendiremediği pozisyon sonrasında Hakan ve Ömer ile goller bulan Çetinkaya maçı kazandı.

7.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Çetinkaya atağında, aldığı topla ceza alanına giren Ugochukwu’nun vuruşu kaleci Ercan’da kaldı.

14.DK: Çetinkaya savunmasının ve kaleci Cenk’in hatasını iyi değerlendiren John Ebuka takımını öne geçiren isim oldu.0-1

22.DK: Kalabalık adamla gelişen Çetinkaya atağında Yenicami ceza alanına yapılan ortada müsait durumda Faye’nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

30.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka Çetinkaya atağında Ugochukwu’nun ortasında ceza alanı içerisinde Hakan’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

45.DK: Çabuk gelişen Yenicami kontra atağında John Ebuka’nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Cenk önlemeyi başardı.

48.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Çetinkaya atağında Ugochukwu’nun güzel ortasında Hakan’ın vuruşunu kaleci Ercan önlemeyi başardı.

49.DK: Gelişen Yenicami kontra atağında Çetinkaya savunmasının arkasına atılan topla buluşan John Ebuka’nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Cenk bir kez daha önlemeyi başardı.

53.DK: Çetinkaya takımının kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta Ömeri’in sert ve düzgün vuruşunda top yandan dışarı gitti.

61.DK: Çeinkaya takımının geliştirdiği atakta Yenicami ceza alanına gelen topta Faye’nin kafa ile yaptığı asisti Hakan golle sonuçlandıran isim oldu.1-1

62.DK: Yenicami kontra atağında Çetinkaya ceza alanı içerisinde John Ebuka2nın sert vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

69.DK: Çetinkaya kontra atağında Ömer’in ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşu Ercan’ın çabasına rağmen filelere gitti.2-1

83.DK: Bir başka Çetinkaya atağında ceza alanı dışından topun gelişine Samet’in yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince yılın son derbisini kazanan taraf Çetinkaya oldu.

(Foto: Toygan KÜLAHLILAR)