Lefkoşa derbisinde düdük Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, bu akşamı Lefkoşa derbisiyle başlayacak olan K-PET Ligler'indeki 14. hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Çetinkaya ile Yenicami arasında Atatürk Stadı oynanacak olan Başkent derbisinde düdük Osman Özpaşa’nın oldu.
K-PET Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:
21 Aralık Cuma, saat 18:30
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
22 Aralık Cumartesi, saat 14:00
TOL – GHE, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek
Küçük Kaymaklı – BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran
Binatlı – GG, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
23 Aralık Pazar, saat 14:00
Gönyeli –Esentepe, Atatürk Stadı, Ali Özer
Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Fehim Dayı
MAY – DTB, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Turgay Misk
Lefke – Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı, Emre Öztaşlı
K-Pet 1.Lig’de 14. hafta maç programı şöyle:
22 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Yalova, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Durmaz
Akova – Göçmenköy, Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir
Doğancı – Maraş, Emek Stadı, Hakan Ünal
23 Aralık Pazar, Saat 14:00
Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Küçük
Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Bağcıl Stadı, Zekai Töre
Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlu