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Lefkoşa derbisinde düdük Özpaşa’nın

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Lefkoşa derbisinde düdük Özpaşa’nın
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, bu akşamı Lefkoşa derbisiyle başlayacak olan K-PET Ligler'indeki 14. hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Çetinkaya ile Yenicami arasında Atatürk Stadı oynanacak olan Başkent derbisinde düdük Osman Özpaşa’nın oldu.

K-PET Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:

21 Aralık Cuma, saat 18:30

Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

22 Aralık Cumartesi, saat 14:00

TOL – GHE, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek

Küçük Kaymaklı – BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran

Binatlı – GG, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

23 Aralık Pazar, saat 14:00

Gönyeli –Esentepe, Atatürk Stadı, Ali Özer

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Fehim Dayı

MAY – DTB, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Turgay Misk

Lefke – Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı, Emre Öztaşlı

K-Pet 1.Lig’de 14. hafta maç programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Yalova, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Durmaz

Akova – Göçmenköy, Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir

Doğancı – Maraş, Emek Stadı, Hakan Ünal

23 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Küçük

Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Bağcıl Stadı, Zekai Töre

Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlu

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