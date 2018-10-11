Lefkoşa'da derbi heyecanı yaşanacak

Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya, Cumartesi günü Başkent derbisinde karşılaşacaklar. Her 2 takım da maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’in dördüncü haftasında Cumartesi günü Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya, Başkent derbisinde karşılaşacaklar.

Ligde istikrarsız sonuçlar alan her takım da bu hafta sonu oynanacak Lefkoşa derbisini kazanmak isteyecek. Derbi öncesinde 2 takımın teknik direktörleri gazetemize açıklamalarda bulundular. Küçük Kaymaklı teknik direktörü Serhat Ertürk ile Çetinkaya teknik direktörü Hakan Sermaye’nin açıklamaları şöyle:

Ertürk: Kazanmak istiyoruz

“Küçük Kaymaklı olarak geçtiğimiz hafta Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında kazanmaya çok yaklaştık. Ancak bunu başaramadık.

Bu hafta Çetinkaya karşısında taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızdan da bu maçta güçlü destek bekliyoruz.

Zor bir maç oynayacağımızın bilincindeyiz. Çünkü maç sonunda bir derbidir. Ama biz kazanarak, ilk 3 puanımızı hanemize yazdırma hedefinde olacağız. Asare, Yağış ve Sercan maçta kesin olmayacaklar. Berkem’in durumu ise maç saatinde belli olacak.”

Sermaye: Bütün hesaplarımız galibiyet üzerine

“Ezeli rakibimiz Küçük Kaymaklı karşısında galibiyet almak için Ruso Stadı’na çıkacağız.Biz Çetinkaya olarak geçen hafta puan kaybı yaşadık. Bu hafta bunu telafi etmeliyiz.

Tabii ki oynayacağımız takımın, ezeli rakibimiz olduğunun bilincindeyiz. Faye’nin de aramıza katılması ile tam kadro ile sürdürüyoruz. Faye, Çarşamba gün aramıza katılarak özel antrenman yaparak maça hazırlanıyor. Bu maçla birlikte Doğukan ve Tunç’tan da yararlanacağız. Kaymaklı ile oynayacağımız maç fair play çerçevesinde geçsin. Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı taraftaları güzel bir maç izlesinler. 90 dakikanın sonunda ise kazanan taraf biz olalım. Zaten bundan sonra Çetinkaya olarak galbiyet serisine başlamak istiyoruz bütün Çetinkayalı taraftarları maça bekliyoruz.”