Lefke’den, Çetinkaya’ya ağır darbe

Lefke ezeli rakibi Çetinkaya karşısında geriye düştüğü maçı golcüsü Kasım’ın golleriyle mağlup ederek, rakibinin ligin alt sıralarında kalmasını sağladı. Her 2 takımın da 10 kişi tamamladığı maç gerginlikler içerisinde tamamlandı

K-Pet Süper Lig’in 26. haftasında play ot hattında 14. sırada yer alan Çetinkaya, 7. sırada yer alan ezeli rakibi Lefke’yi,Fehim Dayı’nın yönettiği Atatürk Stadındaki maçtakonuk etti. İlk yarısı Allen’in attığı golle 1-0 Çetinkaya’nın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın 45. Dakikasında Allen, kırmızı kart gördü. Devre arasında oyuncular sahadan çıkarlarken, gerginlikler yaşandı. İkinci yarıdarakibinin 10 kişi kalmasından da yararlanan Lefke’desahneye çıkan Kasım’ın gollerine engel olamayan Çetinkaya,maçta 2-1 mağlup oldu. Maçın 80. Dakikasında Lefke’den Mehmet Volkan da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maç sonunda da gerginlikler yaşanırken, Lefke’den Yakup Esmeraslan da kırmızı kart gördü. Bu skorla Lefke puanını 38’e çıkarırken Çetinkaya 23 puanda kaldı. (Foto: Gökhan KUZU)