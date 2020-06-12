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Lefke’de moraller yerinde

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Lefke’de moraller yerinde

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),kalan 8 maç için antrenman izni vermesinden sonra, antrenmanlarını sürdüren Lefke’de, teknik direktör Mehmet Solkanat eşliğinde yapılan antrenmanlar neşeli geçiyor.

Hazırlık maçlarında alınan iyi neticeler sonrasında da 16 Ağustos Stadında yapılan antrenmanlar daha da keyifli olurken, geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda kaleci Salih Beyoğlu’na (Cordoba) doğum günü kutlaması yapıldı.

Brezilya usulü yapılan kutlamada Salih’in başına un dökülürken, kutlamanın devamında tüm takım Salih’in doğum günü pastasındaki mumları üfleyip, pastayı yediler.

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