Lefke’de anlamlı turnuva

Lefke yönetimi anlamlı bir anı maçı organize etti. Merhumlar Elmas ve Yıltan Tağman anısına düzenlenen maçta her zaman olduğu gibi Lefke ile Gençlik Gücü karşılaşacak. Maç saat 17:30'da Karadağ 16 Ağustos Stadında oynanacak.