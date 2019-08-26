Lefke’de anlamlı turnuva

Lefke yönetimi anlamlı bir anı maçı organize etti. Merhumlar Elmas ve Yıltan Tağman anısına düzenlenen maçta her zaman olduğu gibi Lefke ile Gençlik Gücü karşılaşacak. Maç saat 17:30'da Karadağ 16 Ağustos Stadında oynanacak.
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