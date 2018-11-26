Lefke yılmaz, Karadağ'dan çıkılmaz

Lefke ile Binatlı arasındaki bölge derbisi, Yılmaz'ın uzatma dakikalarındaki golüyle Lefke üstünlüğünde sona erdi. İlk devresi temposuz geçen maçın ikinci devresinde 3 gol olurken, maç sonunda da olaylar yaşandı

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı.

HAKEMLER:Utku Hamamcıoğlu-Sertan Alkın-Ferhat Tuna

LEFKE: Tunay-Aykut-Yılmaz-Rahmi(Mustafa dk. Dk. 85)-Kaan(Semih dk.46)-Candy-Allen-Yakup-Boateng-Deniz(Mehmet 90+92)-Kasım

BİNATLI: Salih-Burak-Ayhan(Hasan Dk. 63)-Yunus-Kehinde-Israel-H.Taşçı-Alaeddin-Mustafa-Abdullah(Barkın dk.44)-M.Ali Ovunç(Sertaç dk. 72)

GOLLER: Dk. 57 Boateng, dk. 90+4 Yılmaz(Lefke) Dk. 53 Burak(Binatlı)

Kırmızı Kart: Dk. 87 Yakup(LEFKE)

K-PET Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Lefke, Binatlı karşısında geriye düştüğü maçı Yılmaz'ın uzatmanın son dakikasındaki golüyle kazanarak, 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Binatlı ise bir maçı daha uzatma dakikalarında kalesinde gol görerek tamamlarken, tehlikeli bölgede kaldı.

İki takımın da önemli eksiklerle çıktıkları maçta Lefke'den Yakup kırmızı görürken, Allen ve İsrael'in neden oldukları olaylar sonrasında tartışmalar yaşandı.

13. dakikada gelişen Lefke atağında Kaan’ın pasında Kasım çok sert vurdu top kaleci Salih’ten döndü. Dönen topa bu kez Deniz vurdu kaleciden seken topu Ayhan uzaklaştırdı.

31. dakikadaki Binatlı atağında Burak’ın kaleye 25 metreden şutunda top genç kaleci Tünay’da kaldı.

36. dakikada Candy’nin ceza alanına girdiği andaki sert vuruşunda kaleci Salih ayni güzellikte topu kornere atmayı başardı. Kornerden gelen topa Allen vurdu Ayhan bir kez daha uzaklaştırarak Lefke’ye gol şansı tanımadı.

45+1’nci dakikada gelişen Lefke atağında kaleci Salih ile defans anlaşmazlığında top Boateng‘in önünde kaldı. Ancak Boateng boş kale yerine topu dışarı attı.

52. dakikada gelişen Lefke atağında Deniz’in pasında Kasım rakibinden kurtulduktan sonra sert vurdu, ancak top kaleci ayakları ile uzaklaştırdı.

53. dakikada Binatlı öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Mustafa’nın ceza alanına gönderdiği topa kaleci ve defans seyirci kalınca Burak kafa ile topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada Lefke beraberlik golünü buldu. Yılmazın sol taraftan getirdiği topa Boateng rakibinin müdahalesine rağmen topu filelere yollayarak skoru 1-1 yapan golü attı.

69. dakikadaki Binatlı atağında Barkın’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Israel topu topu dışarı attı.

73. dakikadaki Lefke atağında Candy son çizgiye kadar inerek kale önüne kestiği topa Kasım ve Boateng dokunamayarak takımları adına mutlak bir golü harcamış oldular.

90+’4ncü dakikada Lefke’nin galibiyet golü geldi. Sonradan oyuna giren Mustafa’nın çok uzun kullandığı taç atışında defansta kafalardan seken topa sert vuran Yılmaz kalabalık arasından topu filelere yollayarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maç da bu skorla sona ererken, Lefke haftalar sonra galibiyetle tanışıp, 10. sıraya yükseldi. Binatlı ise 13. sıraya geriledi.