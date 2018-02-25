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Lefke yılmaz

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Play out hattına gömülen Lefke, ligin en zor deplasmanlarından olan Cihangir deplasmanında Cihangir’i Yılmaz’ın golleriyle mağlup ederek nefes aldı. Cihangir ise iyi gidişini sonlandırdı. Maça sadece 3 yedekle gelen Lefke yeterli forma da olmadığı için Kaan, oyundan çıkan Kasım'ın formasıyla oyuna dahil oldu

Lefke yılmaz
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Stad:  Cihangir Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün

Cihangir:  Raif, Erol, Ertan, Nurettin, Mikail, Smart, Osei, Offor, Fırat, Çağlar (Burak), Ali (Doğan)

Lefke:  Mehmet Özeralp, Arif, Aykut, Yakup, Rahmi, Burak, Semih, Kasım (Mehmet Toros), Allen, Candy, Yılmaz

Goller: 41ve 53.Dk Yılmaz (Lefke)

K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Cihangir ile Lefke, Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi konuk Lefke 2-0 kazandı.Lefke'ye galibiyeti getiren golleri 42 ve 53. dakikalarda Yılmaz kaydetti. 

10.Dk: Lefke atağında Semih’in pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Yılmaz’ın volesinde kaleci Raif gole izin vermedi.

34.Dk:  Cihangir atağında Erol sağdan topu ceza sahasına otrtaladı. Offor’un kafa vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

41.Dk: Lefke atağında Kasım’ın pasıyla topla buluşan Yılmaz ceza sahası dışından etkili bir şut çıkartarak topu filelere gönderdi. Cihangir 0-1 Lefke

53.Dk:  Lefke atağında Candy sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte Yılmaz vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Cihangir 0-2 Lefke

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lefke zorlu Cihangir deplasmanından altın değerinde bir galibiyet almayı başardı. Bu galibiyetle Lefke puanını 24'e yükselterek rahat bir nefes alırken, Cihangir 26 puanda kaldı.

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