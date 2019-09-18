Lefke'ye yeni yabancı

K-PET Süper Ligde Hamitköy maçına 3 yabancı futbolcu ile çıkan Lefke bu futbolculardan biri ile yollarını ayıracak. Lefke, Jerry isimli yeni bir yabancı futbolcuyu antrenmanlara indirmeye başladı. Ön libero oynayan Jerry'nin takıma katılması gündeme gelirken, teknik direktör Mehmet Solkanat'ın raporuna göre bir yabancıyla yollar ayrılacak.
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