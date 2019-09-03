Lefke'ye profesyonel destek

Gemikonağı'nda 4 günlük kampa yapan K-PET Süper Ligin güçlü ekiplerinden Lefke,bu sürede günde çift idmanla çalışmalarını yaptı.

Kamp programı içerisinde futbolculara beslenme ile ilgili seminer de verildi.Spor ve egzersiz diyetisyeni İsmail Dümenci ve Diyetisyen Safir Sorakın futbolculara yoğun idman ve müsabaka dönemlerinde nasıl beslenmeleri gerektiği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından futbolcuların sorularını yanıtlayan Dümenci sporculara tavsiyelerde de bulundu. Daha sonra da futbolcuların vücut tartımları yapıldı.