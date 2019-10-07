Lefke sonunu getiremedi

Lefke her 2 devrenin ilk bölümlerinde bulduğu gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen, son 10 dakikada kalesinde 2 gole engel olamayarak, Başkent deplasmanında galibiyeti kaçırdı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Olgun Canik

YAK: Ercan, Hüseyin, Hasan Ulukök, Yasin, Farouk, Fırat, Hascan, Mehmet, Abaka, Yannick, Junior

Lefke: Mehmet, Aykut, Jerry, Semih, Yakup, Mustafa, Anzhi, Yılmaz, Aziz, Okorie, Yılmaz Çetin

K-Pet Süper Ligde 4. haftanın kapanış maçında Yenicami ile Lefke 2-2 berabere kalarak, ikişer puan kaybettiler.

Lefke, zorlu Yenicami deplasmanında 2 farklı öne geçmesine rağmen, son 10 dakika gelen Yenicami gollerine engel olamayarak 1 puana razı oldu. Lefke, Yenicami’ye ilk puanlarını kaybettirirken gollerini Yılmaz ve Okorie kaydetti. Yenicami’yi mağlubiyetten kurtaran goller ise Abaka ve Hasan’dan geldi.

İyi seyirci kitlesi önünde oynanmasına rağmen düşük tempoda geçen maçın hemen başında Lefke, 5. Dakikada Yılmaz’ın akıl dolu golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre boyunca başka pozisyon bulamayan Lefke, rakibe de pozisyon vermedi.

Lefke ikinci devrenin de ilk bölümünde 54. Dakikada Okorie ile gol bulurken skor 0-2 oldu. Yenicami 2 farklı geriye düştükten sonra özellikle de son çeyrekte baskısını artırırken 81’de Abaka takımını umutlandırdı. 1-2 Maçın son golü ise ikinci devrede oyuna giren Hasan Celil’den geldi.