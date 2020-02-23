Lefke rahata, Binatlı sıkıntıya

Lefke, Binatlı’yı deplasmanda Kasım ve Esosa’nın golleriyle mağlup ederek sıralamada rahat bir konuma geldi. Play out hattındaki Binatlı maçta hiçbir varlık gösteremezken sıkıntısı daha da arttı.Lefke galibiyetinde Candy ön plana çıktı

Yer: Üner Berkalp Stadı

Binatlı: Yunus, Mustafa, Tuğrul(Mehmet Neşe dk. 71), Behnam, Abdullah, Berkem, Bayram, Muammer, Debola, Mosses, Cenkay(Mehmetali dk.35)(Darbaz dk. 89)

Lefke: Salih, Candy, Semih, Yılmaz, Esosa(Okan dk. 87), Kasım, Mehmet, Aykut, Yakup, Okorie, Armstrong

Goller: Dk. 66 Kasım, dk. 83 Esosa(Lefke)

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin 20. haftasında Binatlı, Lefke’yiGüzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti. Batı bölgesi derbisinde kazanan konuk Lefke oldu.

16. dakikada Lefke’den Semih’in sert şutunda kaleciden seken topu Behnam kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırmış oldu.

28. dakikadaki Binatlı atağında Lefke defansı topu uzaklaştıramadı. Topu alan Debola’nın çapraz pozisyondaki şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

33. dakikada gelişen Lefke atağında Candy’nin pası ile ceza alanında buluşan Kasım topa vuracağı anda Esosa da vurmak isteyince ikisi de pozisyonu değerlendiremediler.

35. dakikada Binatlı’dan Mosses’in soldan kale çizgisine kadar inerek geriye çıkardığı topu Cenkay altı pas içerisinde boş pozisyonda dışarı attı.

45+1. Dakikada Binatlı’dan Muammer’in kullandığı serbest vuruşta defans arasında gidip gelen topu önünde bulan Tuğrul’un şutunda kaleci Salih zor da olsa ayaklar ile topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Binatlı adına Muammer’in sert şutunda kaleci Salih zor da olsa 2 hamlede topa sahip oldu.

59. dakikada gelişen Lefke atağında Kasım’ın pası ile ceza alanına giren Y. Şipal’ın vuruşu kötü oldu.

61. dakikada Lefke’den Yılmaz’ın defansın arkasına attığı uzun topla buluşan Candy tek başına kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen kötü vurdu.Top üst direğe vurup auta gitti.

66. dakikada Lefke öne geçti. Günün başarılı adamı Candy topla tek başına ceza alanına girdi. Boş pozisyondaki Kasım’a alda at dercesine verdiği topu Kasım boş kaleye yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada gelişen Lefke atağında Esosa’nın pasında Kasım kaleciyi de geçmesine rağmen açısını daraltınca vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

82. dakikada Kasım’ın pasında Candy bir kez daha kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu kalecinin kucağına attı.

83. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Esosa topla rakip ceza alanına girdikten sonra sert ve düzgün bir vuruşla Lefke’yi 2-0 öne geçiren ve skoru belirleyen golü attı.