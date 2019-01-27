Lefke komşusuna fark attı

Lefke, Lefke kökenli birçok futbolcuyu kadrosunda bulunduran, Lefke eski teknik direktörü Haldun Oktay'ın çalıştırdığı Doğancı'yı farklı mağlup ederek turu geçti

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Yusuf Bakar, Ali Akçınar

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Yakup, Mehmet Volkan, Mustafa, Semih (Dk.55 Yusuf), Bidemi (Dk.65 Kaan), Candy, Kasım, Ali (Dk.46.Yılmaz), Emeka

Doğancı: Süleyman, Erencan, Azmi, Kemal, Hasip (Dk.46 Cahit), Ersen, Hasan (Dk.62 Mahmut), Okan, Salih (Dk.72 Semih), Mehmet, İsmail

Goller: Dk.41, 52 Kasım, Dk.47 (P) Emeka, Dk.81 Yusuf (Lefke)

Kıbrıs Kupası 1. turunda K-PET Süper Lig ekibi Lefke, konuk ettiği K-PET 1. Lig ekibi Doğancı karşısında zorlanmadan 4-0 galip gelerek 2. tura yükseldi.

İlk devrede Kasım ile 1-0 üstün olan Lefke'ye ikinci devrede farklı galibiyeti getiren golleri Kasım, penaltıdan yeni transfer Emeka ve diğer yeni transfer Yusuf kaydetti.