Lefke, Karadağ’da siftah etti

Stad: 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Ali Özer, Cemal Sakallı, Hakan Gök
Lefke: Mehmet, Aykut, Isaac, Jerry, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım(Aziz), Anzhi, Berk(Yılmaz Çetin), Yakup, Okorie
Düzkaya: Ali, Şahin, Binya, Kone, Salih(Serkan), Ahmedcan, Hasan, Berke, Tchami (Mustafa), Yunus, Ahmet
Niyazi ERGÜLEN
K-PET Süper Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 ekibin maçında Lefke, son 9 dakikasına kadar mağlup olduğu karşılaşmayı Semih’in güzel futbolu ve ateşleyici golüyle kazanarak Karadağ’daki ilk galibiyetini aldı. Lefke 8 puana ulaşarak orta sıralara tırmandı.
Düzkaya ise kazandım dediği maçı kaybederek kötü gidişi durduramayıp, büyük moral bozukluğu yaşadı. 4 puanda kalan Düzkaya sıkıntılı bölgede kaldı.
İlk devresinde gol sesi çıkmayan maçın ikinci devresinde Düzkaya, Şahin’in golüyle 55’te öne 1-0 öne geçti.
Ancak 81’de Semih’in golüyle skoru 1-1’e getiren Lefke, 88’de Yılmaz Şipal ve 90’da Isaac’in golleriyle maçı 3-1 kazandı. U21 maçında Lefke’nin 4-1 üstünlüğü vardı.