Lefke, Karadağ’da siftah etti

Lefke, son 9 dakikasına kadar mağlup olduğu karşılaşmayı Semih’in güzel futbolu ve ateşleyici golüyle kazanarak Karadağ’daki ilk galibiyetini aldı. Düzkaya ise kazandım dediği maçı kaybederek kötü gidişi durduramayıp, büyük moral bozukluğu yaşadı

Stad: 16 Ağustos Stadı Hakemler: Ali Özer, Cemal Sakallı, Hakan Gök Lefke: Mehmet, Aykut, Isaac, Jerry, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım(Aziz), Anzhi, Berk(Yılmaz Çetin), Yakup, Okorie Düzkaya: Ali, Şahin, Binya, Kone, Salih(Serkan), Ahmedcan, Hasan, Berke, Tchami (Mustafa), Yunus, Ahmet Niyazi ERGÜLEN K-PET Süper Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 ekibin maçında Lefke, son 9 dakikasına kadar mağlup olduğu karşılaşmayı Semih’in güzel futbolu ve ateşleyici golüyle kazanarak Karadağ’daki ilk galibiyetini aldı. Lefke 8 puana ulaşarak orta sıralara tırmandı. Düzkaya ise kazandım dediği maçı kaybederek kötü gidişi durduramayıp, büyük moral bozukluğu yaşadı. 4 puanda kalan Düzkaya sıkıntılı bölgede kaldı. İlk devresinde gol sesi çıkmayan maçın ikinci devresinde Düzkaya, Şahin’in golüyle 55’te öne 1-0 öne geçti. Ancak 81’de Semih’in golüyle skoru 1-1’e getiren Lefke, 88’de Yılmaz Şipal ve 90’da Isaac’in golleriyle maçı 3-1 kazandı. U21 maçında Lefke’nin 4-1 üstünlüğü vardı.