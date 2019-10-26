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Lefke, Karadağ’da siftah etti

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Lefke, son 9 dakikasına kadar mağlup olduğu karşılaşmayı Semih’in güzel futbolu ve ateşleyici golüyle kazanarak Karadağ’daki ilk galibiyetini aldı. Düzkaya ise kazandım dediği maçı kaybederek kötü gidişi durduramayıp, büyük moral bozukluğu yaşadı

Lefke, Karadağ’da siftah etti
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Stad: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Cemal Sakallı, Hakan Gök

Lefke: Mehmet, Aykut, Isaac, Jerry, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım(Aziz), Anzhi, Berk(Yılmaz Çetin), Yakup, Okorie

Düzkaya: Ali, Şahin, Binya, Kone, Salih(Serkan), Ahmedcan, Hasan, Berke, Tchami (Mustafa), Yunus, Ahmet

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 ekibin maçında Lefke, son 9 dakikasına kadar mağlup olduğu karşılaşmayı Semih’in güzel futbolu ve ateşleyici golüyle kazanarak Karadağ’daki ilk galibiyetini aldı. Lefke 8 puana ulaşarak orta sıralara tırmandı.

Düzkaya ise kazandım dediği maçı kaybederek kötü gidişi durduramayıp, büyük moral bozukluğu yaşadı. 4 puanda kalan Düzkaya sıkıntılı bölgede kaldı.

İlk devresinde gol sesi çıkmayan maçın ikinci devresinde Düzkaya, Şahin’in golüyle 55’te öne 1-0 öne geçti.

Ancak 81’de Semih’in golüyle skoru 1-1’e getiren Lefke, 88’de Yılmaz Şipal ve 90’da Isaac’in golleriyle maçı 3-1 kazandı. U21 maçında Lefke’nin 4-1 üstünlüğü vardı.

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