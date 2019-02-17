Lefke, Karadağ’da esip gürlüyor

Lefke, Karadağ’da ligde aldığı başarılı sonuçlara Gençlik Gücü karşısında bir yenisini daha eklerken, kritik bölgeden uzaklaşmak isteyen rakibini farklı mağlup etti. Antrenör Niyazi Göksun’dan ve önemli oyuncusu İdan’dan yoksun maça çıkan Gençlik Gücü ise rakibine direnemedi

Yer: 16 Ağustos Stadı Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Ömer Doğru Lefke: Mehmet, Aykut, Yılmaz, Bidemi, Kasım, Ali(Mustafa), Candy, Semih(Kaan), Mehmet Volkan, Yakup, Emeka(Yusuf) K-PET Süper Ligin güçlü ekibi Lefke, Kıbrıs Kupasından elenmesine rağmen K-PET Süper Ligdeki çıkışını Gençlik Gücü karşısında da sürdürüp, ikinci devrede oynadığı üçüncü maçını da kazanıp, dördüncü sıraya yükseldi. Hakemlerin iyi yönetim gösterdiği maçta, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Gençlik Gücü’nde ise kaleci Mustafa Dağman farkın artmasını önleyen isim oldu. Oldukça ağır bir zeminde oynanan maçın ilk devresinde Candy ve Yılmaz’ın getirdiği toplarla etkili olan Lefke, 29. dakikada Kasım ile 1-0 öne geçti. İkinci devrede de etkisini sürdüren Lefke Kasım’ın 49’da, Yılmaz’ın ise 83’deki golleriyle maçı 3-0 kazanıp, 3 puanı hanesine yazdırdı.