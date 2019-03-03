Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı

Lefke, Karadağ'da lig maçlarını kazanma geleneğini, ligde kalma hedefindeki Girne Halk Evi karşısında da sürdürerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Hayal kırıklığı yaratmaya devam eden Girne Halk Evi ise sonunculuğa geriledi

Stad: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Recep Yamuk, Ali Karahasan

Lefke: Mehmet, Yakup, Mehmet Volkan, Mustafa, Bidemi, Candy (Tuncay), Yusuf (Kaan) Ali, Yılmaz, Semih (Hüseyin), Kasım

Girne Halk Evi: Okyanus, Hasan, Tunahan(Yaşar), Lua Lua, İlker, Oladele, James,Yankı, (Özgür), Kaan, Selim (Talip), Mustafa

K-Pet Süper Ligin 20. haftasında Lefke, ligde son sıraya gerileyen Girne Halk Evi'ni Yılmaz 2 ve Candy'nin 2 golleriyle mağlup ederek üst sıralarda yer alamaya devam edip, 34 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Candy attığı ve attırdığı gollerle maçın yıldızı oldu. Lua Lua'nın gollerine rağmen zorlu Karadağ deplasmanından puan çıkaramayan Girne Halk Evi ise son sırada haftayı tamamladı.

Lefke kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Girne Halk Evi karşısında ilk devreyi, 16’da ve 20’de Yılmaz’ın ve 20’dekaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.

Lefke ikinci devrede ise 49 ve 80’de Candy’nin golleriyle 4-0’ı buldu. Konuk Girne Halk Evi ise Lua Lua’nın 74 ve 88’deki golleri ile teselli oldu.