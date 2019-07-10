Lefke ile Hayrettin’in yolları kesişmedi

Süper Ligin güçlü ekiplerinden Lefke'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Batı bölgesi ekibinin teknik direktörlüğe getirmek istediği Hakan Hayrettin ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Lefke ile Hakan Hayrettin arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesine ve prensip anlaşması sağlanmasına rağmen, Hakan Hayrettin, İngiltere'de başında bulunduğu takım olan Maidstone United ile arasındaki sözleşmeyi iptal edemedi. Bundan dolayı da Hakan Hayrettin, Lefke teknik direktörü olamadı.

Bu arada Lefke’de teknik direktörlük için Mehmet Solkanat ve Sayıner Seyitler ikilisinin isimleri gündeme gelirken, teknik ekipte her ikisinin de yer alma ihtimali bulunuyor.