Lefke ikinci devrede uyandı

K-Pet süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde ligde rahat konumda bulunan Lefke ile K.Kaymaklı, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Lefke, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lefke'ye galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Semih ve 66. dakikada Yılmaz kaydetti. K.Kaymaklı'nın tek golünü ise 23. dakikada Hüseyin Sadıklar attı. Bu sonuçla Lefke puanını 41'e yükseltirken, K.Kaymaklı 41 puanda kaldı. Mücadelenin 56. dakikasında K.Kaymaklı'dan Hüseyin Adal, 76. dakikasında ise Lefke'den Arif kırmızı kart gördü.