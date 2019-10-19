Lefke hayata, GG komaya

Lefke henüz 28. saniyede Isaac Appiah ile öne geçtiği maçta Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederken, yeniden takıma dönen kaptan Kasım 2 golle ilk galibiyetin mimarı oldu. Çok isteksiz oynayan Gençlik Gücü’nde Uche’nin golü teselli oldu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Cemal Sarı, Burak Mandıralı GG: Raif, Aşkın, Mehmet Kaygısız, Emir, Hüseyin Taşçı, Sezgin(Dk.66 Akın),Michael(Dk.72 Arif), Idan, Uche, Hüseyin Paşa (Dk.46 Tayfun), Özgür Lefke: Mehmet Özeralp,Armatrong, Mustafa, Aykut, Yakup,Semih, Yılmaz Çetin(Dk.46 Berk),Kasım(Dk.69 Yılmaz Şipal),Isaac(Dk.79 Aziz),Jerry, Okorie Kırmızı kart: 90.Dk Hüseyin Taşçı (GG) Goller: 1.Dk Isaac,6. ve 54.Dk(P) Kasım (Lefke), 45+1.Dk Uche (GG) K-Pet Süper Lig'in 6.haftasında Gençlik Gücü ile Lefke arasındaki mücadeleden konuk ekip Lefke üç puanla ayrılan taraf oldu. Lefke ligde ilk kez galip gelmeyi başarırken, Gençlik Gücü üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak kötü gidişata dur diyemedi. 1.Dk: Lefke atağında Kasım ceza sahası dışından şutunu çıkardı. Kaleci Raif’ten seken topu iyi takip eden Isaac vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-1 LEFKE 6.Dk: Lefke’de Yılmaz, Aşkın’a yaptığı presle topu kazandı ve pasını Kasım’a aktardı. Ceza sahası içerisine giren Kasım vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 0-2 LEFKE 37.Dk: Lefke’de kazanılan frikiği akıllıca kullanan Jerry’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Okorie’nin şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti. 45+1.Dk: GG atağında Michael’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Uche rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. GG 1-2 LEFKE 54.Dk: Lefke atağında Isaac’in şutunda Mehmet Kaygısız topa elle müdahale edince hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kasım topu filelere gönderdi. GG 1-3 LEFKE 90.Dk: Gençlik Gücü futbolcusu Hüseyin Taşçı, Okorie yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.