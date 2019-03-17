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Lefke, Güzelyurt'ta geçildi

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Lefke, cezası nedeniyle Güzelyurt'ta oynanan maçta lider Yenicami'ye direnemezken, sıralamada 2 basamak geriledi. Yenicami ise çekinerek geldiği maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı

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Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
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Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı Necmi Bulut

Lefke Mehmet Özeralp Mustafa, Mehmet Volkan (Kaan) Aykut Emeka (Yılmaz) Candy Yusuf Ali Bidemi Semih Kasım

Yenicami Ercan Hasan Emin Yasin * Hüseyin Aminu Mehmet (Ali) Hascan Ünal (Tansel) Kenneth (Mehmet Çavuş) John Ebuka

Goller: Dk.34 Hascan Kırmaz, Dk.55 Ünal Kaya, Dk.57 John Ebuka (YAK)

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Lefke'nin cezası nedeniyle Güzelyurt'ta oynanan maçta, Lefke'yi zorlanmadan 3-0 mağlup ederken, liderliğini de sürdürdü. Yenicami'nin gollerini Hascan, Ünal ve Ebuka kaydetti.

İlk devrenin tek golü 34’te Hascan Kırmaz’dan geldi.  Ünal Kaya 552te skoru 0-2 yaparken, ikinci golün asistini yapan John Ebuka, 57’de golünü kaydedip skoru belirledi. Lider Yenicami aldığı galibiyetle puanını 54’e yükseltirken, Lefke 34 puanda kaldı.

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