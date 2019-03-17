Lefke, Güzelyurt'ta geçildi

Stad: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı Necmi Bulut
Lefke Mehmet Özeralp Mustafa, Mehmet Volkan (Kaan) Aykut Emeka (Yılmaz) Candy Yusuf Ali Bidemi Semih Kasım
Yenicami Ercan Hasan Emin Yasin * Hüseyin Aminu Mehmet (Ali) Hascan Ünal (Tansel) Kenneth (Mehmet Çavuş) John Ebuka
Goller: Dk.34 Hascan Kırmaz, Dk.55 Ünal Kaya, Dk.57 John Ebuka (YAK)
K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Lefke'nin cezası nedeniyle Güzelyurt'ta oynanan maçta, Lefke'yi zorlanmadan 3-0 mağlup ederken, liderliğini de sürdürdü. Yenicami'nin gollerini Hascan, Ünal ve Ebuka kaydetti.
İlk devrenin tek golü 34’te Hascan Kırmaz’dan geldi. Ünal Kaya 552te skoru 0-2 yaparken, ikinci golün asistini yapan John Ebuka, 57’de golünü kaydedip skoru belirledi. Lider Yenicami aldığı galibiyetle puanını 54’e yükseltirken, Lefke 34 puanda kaldı.